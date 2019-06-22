Схвачен мужчина, зарубивший топором бывшую жену и ее родителей

В поселке Виля Выксунского района Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в тройном убийстве. По версии следователей, в ночь на 21 июня он напал с топором на бывшую жену, тещу и тестя. Обе женщины в возрасте 41 и 70 лет, а также 68-летний мужчина от полученных ранений скончались. Преступление было совершено в доме в городе Выкса Нижегородской области.

С 38-летним подозреваемым работают следователи, в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу по факту насильственной смерти трех человек продолжается, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.