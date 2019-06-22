В НАТО оценили вероятность войны с Россией

Военный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом маловероятен, но все же возможен, говорится в докладе Оборонного колледжа НАТО. Документ "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО" опубликован на сайте колледжа. В нем отмечается, что в Прибалтику необходимо отправить еще больше американских войск, поскольку, по мнению автора доклада, балтийские республики могут стать для Москвы "способом подорвать архитектуру безопасности Европы".

Автор доклада — директор находящегося в Таллине Международного центра оборонных исследований НАТО Свен Сакков. Он напоминает, что после распада Советского Союза большая часть Европы отправилась в "стратегические каникулы". "Запад победил и будущее было светлым", — утверждает он. Расходы на оборону в Европе резко упали в течение 1990-х годов и вплоть до 2014 года. Преобладающая парадигма НАТО превратилась из организации коллективной обороны в скорее субъект коллективной безопасности со множеством партнерских отношений. И в последние десять лет Россия продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности, считает Сакков.

По его оценкам, риск прямого военного конфликта между НАТО и Россией невысок, однако нельзя его не рассматривать "как вероятность". И чтобы снизить риски, необходимо ввести в Прибалтику допвойска НАТО.

Ранее в конгрессе США предложили выдавать странам Восточной Европы, вступившим в НАТО, кредиты на покупку американского вооружения для замены советской техники. По мнению законодателей, союзники по альянсу по-прежнему зависят от Москвы, так как вынуждены покупать у России запчасти к ранее купленному вооружению и оборудованию. В частности, для защиты от "российской агрессии" предлагалось изучить возможности предоставления Прибалтике подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия производства США.

Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никогда не будет ни на кого нападать. Однако, по мнению главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО просто пользуются поводом разместить близ российских границ больше техники и батальонов.