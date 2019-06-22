Соседи вызвали полицию из-за криков Джонсона и его подруги

Соседи бывшего главы британского МИДа и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона в ночь на пятницу вызвали полицию к дому, где в данный момент живет бывший министр и его подруга Кэрри Саймондс. Причиной стали громкая ссора пары с криками, громкими стуками и звуками бьющейся посуды.

Как рассказал британской The Guardian один из соседей пары, подруга Джонсона кричала, что тот испортил диван, пролив на него красное вино, и несколько раз велела ему "убираться из ее квартиры". Бывший министр сделать это отказался.

После нескольких громких криков наступила тишина, также был слышен громкий стук, от которого "вздрогнули стены дома". Встревоженный сосед трижды постучал в квартиру Джонсона и Саймондс, не получил никакого ответа и вызвал полицию.



Прибывшие на трех автомобилях стражи порядка поговорили с Джонсоном и Саймондс, получили уверения в том, что с ними обоими все в порядке, и уехали. По заявлению полиции, наутро даже не признавшей сразу факт выезда по адресу Джонсона, полицейские не увидели признаков нарушения порядка, и причины для их вмешательства не было.

В прошлом году Борис Джонсон после 25 лет брака оставил свою вторую по счету жену Марину Уилер, начав процесс развода. Тогда же стало известно о его отношениях с Кэрри Саймондс, бывшим пресс-секретарем Консервативной партии, на пост лидера которой претендует сейчас Джонсон.