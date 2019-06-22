Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке

Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба. Инцидент запечатлела камера наблюдения.

Участниками конфликта стали две группы мужчин, подъехавших к стоянке на автомобилях. Представители одной из противоборствующих сторон практически сразу же взялись за оружие и открыли огонь.

Как сообщают местные СМИ, в результате ЧП пострадали два человека – жители Владивостока 24 и 30 лет. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебное учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции уже установили личность подозреваемого и задержали его.