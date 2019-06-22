Яхтсмены из Москвы дебютируют в парусной регате Nord Stream Race

Традиционная регата Nord Stream Race в восьмой раз возьмет старт в олимпийском парусном центре немецкого города Киль. Именно здесь в 1936 и 1972 годах проходили регаты летних Олимпийских игр. Организатором регаты станет Яхт-клуб Санкт-Петербурга при участии компаний "Газпром" и Nord Stream.

Стартует Балтийская регата в Киле, а финиш состоится в Санкт-Петербурге. Между первым и конечным пунктами путь участников будет проходить через Копенгаген, Стокгольм и Хельсинки. Россия будет представлена командой "Левиафан". Всего же помимо российской команды в соревнованиях примут участие четыре команды-победителей национальных парусных лиг Германии, Дании, Швеции, Финляндии.

Почетным гостем мероприятий регаты в Киле станет бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который сделает сигнальный выстрел на старте первого этапа и, тем самым, откроет восьмой сезон Nord Stream Race.

"В 2017 году мы вдохнули новую жизнь в Nord Stream Race, дав ей новый гоночный флот, маршрут и новую крепкую концепцию, которая полностью отразила девиз регаты "Объединяя Балтику спортом", – поясняет руководитель проектов яхт-клуба Санкт-Петербурга Елена Соловьева. – Нашей целью является сделать Nord Stream Race не просто регатой, а событием для стран Балтики. Nord Stream Race объединяет спортсменов, которые сражаются за звание лучшей команды Балтики".

Отмечается, что на датском участке регаты яхты встанут в центре Копенгагена напротив знаменитой оперы. В шведском Стокгольме Nord Stream будет частью старейшей европейской регаты AF Offshore Race, совместно с которой пройдет прибрежная гонка. В Финляндии лодки будут гоняться в непосредственной близости к берегу. Все посетители смогут принять участие в организованной спортивной программе и заняться семейным фитнесом, мини-гольфом и катанием на яхтах.

На заключительном участке регаты в Санкт-Петербурге лодки пришвартуются на набережной Лейтенанта Шмидта. По окончании гонки спортсмены Nord Stream Race встретятся с юными яхтсменами из парусных школ Северной Столицы. А под конец участники Nord Stream Race будут награждены на специальной церемонии, которая состоится на корабле "Полтава" на Английской набережной.

Команды Nord Stream Race 2019 представляют многократный участник регаты Северогерманский гоночный союз, Шведский Королевский яхт-клуб и Яхт-клуб Аландских островов – для них этот старт станет вторым, и еще два дебютанта – российская команда "Левиафан" и Датский Королевский яхт-клуб.

Напомним, что "Левиафан" был образован в 2014 году в Москве и является самым молодым участником предстоящей регаты. В 2018 году "Левиафан" впервые в истории выиграл Национальную парусную лигу (НПЛ) и завоевал путевку на Nord Stream Race.