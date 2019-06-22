На Украине вспыхнул электропоезд, перевозивший пассажиров. Видео

Ранним утром в субботу, 22 июня, неподалеку от станции "169-й километр" в окрестностях города Днепр на Украине вспыхнул пассажирский электропоезд. Инцидент попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.

По предварительной информации, причиной инцидента стало замыкание в проводке.

Пассажиры успели своевременно покинуть состав, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время движение поездов восстановлено.