Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби почтил память погибших в Великой Отечественной войне. Президент Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, командование Вооруженных сил РФ, высшие чиновники и депутаты возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

Путин поправил ленты на венке с надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации" и склонил голову. Далее в Александровском саду президент возложил цветы к постаментам с названием Городов-Героев.

День памяти и скорби отмечают в России с 1996 года​​​, пишет РИА Новости. 22 июня россияне чтят память "всех погибших, кто ценой своей жизни выполнил свой долг по защите Родины".