Кравчук послал Зеленского в шахту

Президент Украины Владимир Зеленский не должен позволять своим подчиненным говорить за себя и обязан следить за каждым своим словом. Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук. Свое мнение политик высказал в эфире ток-шоу "Эпицентр украинской политики. Месяц президента Зеленского" на телеканале NewsOne.

Кравчук раскритиковал и команду нынешнего главы государства, и самого Зеленского. В частности, экс-президент был недоволен словами Зеленского о том, что ему "трудно работать в администрации, построенной на деньги олигархов".

"Что значит трудно? Идите в шахту!" — посоветовал Зеленскому и его команде Кравчук.

Он считает, что президент должен осознавать ответственность за каждое сказанное слово. Как свое, так и сказанное его подчиненными. Кравчук привел в пример собственный президентский опыт. С народом мог общаться только два человека: или президент, или его пресс-секретарь. При этом, добавил он, во время правления и Порошенко, и Кучмы складывалась такая же ситуация, как и в команде Зеленского.