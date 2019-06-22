Стрелки принесли России первое золото Европейских игр

Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли первые золотые медали сборной России на стартовавших накануне вторых Европейских играх, которые проходят в Минске.

В финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров среди смешанных пар россияне одержали победу над командой Сербии. Итоговый счет 17:9 в пользу Бацарашкиной и Черноусова.

Обладателями бронзовой медали стали спортсмены из Германии Сандра и Кристиан Райц, взявшие верх над представителями Белоруссии Викторией Чайкой и Абдул-Азизом Курди (16:8).