Опубликованы кадры с места крушения самолета парашютного центра в США

Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, в районе Мокулеия в округе Вайалуа на острове Оаху, входящем в состав американского штата Гавайи, произошла авиакатастрофа.

Как сообщил представитель местного Департамента транспорта, двухмоторный самолет Beechcraft A90 King Air, использовавшийся парашютным центром и вылетевший с аэродрома Диллингхем, рухнул на землю и загорелся.

В результате крушения погибли все находившиеся на борту – два члена экипажа и семь парашютистов.

Информации о возможных причинах ЧП, произошедшего вскоре после взлета, пока не сообщается.