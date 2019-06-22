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Беспорядки в Тбилиси 1 час назад
Пушков и Володин отреагировали на события в Грузии
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков советует властям Грузии адресовать свое недовольство приостановкой потока туристов из России своим согражданам, устроившим бесчинства в парламенте страны. Кроме того, сенатор рекомендует высказать претензии и президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая, по его словам, "мало на что способна, кроме как поливать грязью Россию".
"Кстати, что там с грузинскими винами на российском рынке?", — написал Пушков в "Твиттере".
Тем временем спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил в беседе с журналистами, что действия грузинских радикалов и неспособность грузинского руководства обеспечить законность и правопорядок делают невозможным развитие туризма и тем более отмену виз с этой страной. Решение о безвизовом режиме, по словам спикера, было бы принято, если бы не последние события в Тбилиси, передает "Интерфакс". Володин подчеркнул: нужно получить от грузинских властей гарантию безопасности российских граждан, семей, собирающихся на отдых.
Власти Грузии пока стараются получить от России исчерпывающую информацию о временной приостановке прямого авиасообщения, чтобы серьезно проанализировать ситуацию и сделать выводы. После этого последуют и более детальные комментарии Тбилиси, рассказал ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе. Задачей грузинских властей сейчас он назвал защиту интересов суверенитета страны и всех граждан, а также недопущение принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам.
Тем временем туроператоры после запрета воздушных перевозок россиян в Грузию не ждут увеличения потока российских туристов в Грецию. Но даже в случае возросшего спроса цены на туры в Грецию уже не вырастут, считает вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис: уже середина сезона, и все контракты уже подписаны, пояснил он. Если увеличение потока в Грецию и произойдет, то оно будет мизерным, заявил он РИА Новости, так как в Грузию изначально едут другие клиенты — там более дешевые отели в сравнении с греческими.
Туроператоры, по мнению Акритидиса, смогут при необходимости разместить дополнительный поток туристов, однако его очень печалят конфликты между православными, подобные нынешнему.
"Нас просто разделяют. Это явная провокация, заранее спланированная", — уверен он.
Ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил авиакомпаниям воздушные перевозки россиян в Грузию. Это – вынужденная мера, предпринятая ради безопасности граждан РФ. Она вступает в силу с 8 июля. Туроператорам и туристическим агентам на время действия запрета не рекомендуется продавать путевки в Грузию.
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