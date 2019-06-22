Футболист ЦСКА Бекао заинтересовал "Наполи"

Защитник московского ЦСКА Бекао в скором времени может оказаться в итальянском чемпионате, где к нему проявляет заинтересованность "Наполи". Кандидатура бразильского оборонца рассматривается неаполитанцами в связи с возможным уходом двух защитников.

Речь идет о Рауле Альбиоле, который уже выразил желание сменить клубную прописку, и Владе Кирикеше, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. 23-летний Бекао находится в ЦСКА по условиям аренды с бразильским клубом "Байя". У армейцев имеется право выкупа игрока, срок аренды которого истекает 30 июня. Однако пока стороны не могут договориться с игроком по условиям контракта.

Напомним, что Бекао был арендован столичными армейцами летом 2018 года. За один сезон в ЦСКА бразилец принял участие в 36 встречах.