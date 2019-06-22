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В Оманском заливе атакованы танкеры 1 час назад
Иран пригрозил пополнить "коллекцию американских беспилотников"
Командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде пообещал и далее сбивать беспилотные летательные аппараты, используемые США, если они будут нарушать границу страны. Как заявил Хаджизаде, у КСИР уже есть "коллекция американских беспилотников", сбитых над территорией Ирана, которая доказывает полное неуважение американцев к международным законам.
В четверг силы ПВО Ирана уничтожили американский БПЛА у входа в Персидский залив. Американские военные считают, что потеряли своего разведчика в международном воздушном пространстве, пишет РИА Новости.
Министерство иностранных дел Ирана через швейцарского посредника заявило США протест в связи с нарушением воздушного пространства.
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