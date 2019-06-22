Иран пригрозил пополнить "коллекцию американских беспилотников"

Командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде пообещал и далее сбивать беспилотные летательные аппараты, используемые США, если они будут нарушать границу страны. Как заявил Хаджизаде, у КСИР уже есть "коллекция американских беспилотников", сбитых над территорией Ирана, которая доказывает полное неуважение американцев к международным законам.

В четверг силы ПВО Ирана уничтожили американский БПЛА у входа в Персидский залив. Американские военные считают, что потеряли своего разведчика в международном воздушном пространстве, пишет РИА Новости.

Министерство иностранных дел Ирана через швейцарского посредника заявило США протест в связи с нарушением воздушного пространства.