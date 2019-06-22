Порошенко заявил, что персональных дел против него нет

Петр Порошенко заявил, что персонально против него на Украине не заведено ни одного уголовного дела. Заявление было сделано в эфире телеканала "Украина".

"Ни одного уголовного дела. Точка", — сказал пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность", отметив, что гордится каждым уголовным делом, которое открыто по факту.

Речь о нескольких делах. Одно возбуждено из-за военных действий в Донбассе, второе — по факту издания приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы в Азовское море к Мариуполю, третье — после обращения Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы и подписания контрактов на поставку газа.

Накануне было заведено очередное уголовное дело. Порошенко обвиняется в фальсификации документов о формировании коалиции депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства. Это обвинение подходит под уголовные статьи о действиях, направленных на изменение конституционного строя и захват власти, злоупотребление властью, а также о подделке официальных документов.