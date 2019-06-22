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22 июня 201913:28

Еврокомиссар по миграции призвал создать аналог ФБР

фото: Википедия

В Европе нужно создать полицейское ведомство – аналог американского Федерального бюро расследований (ФБР), заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

Это необходимо для безопасности граждан, и добиваться этого должны все страны Евросоюза. Аврамопулос подчеркнул, что создание ведомства должно стать одним из приоритетов Еврокомиссии, передает ТАСС

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