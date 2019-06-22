Погибшего фигуриста Тена увековечили памятником в Алма-Ате

В казахстанском городе Алма-Ата состоялась церемония открытия памятника погибшему фигуристу, бронзовому призеру сочинской Олимпиады Денису Тену. Монумент был установлен на месте его гибели – пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы.

Памятник был изготовлен российским скульптором Матвеем Макушкиным, который в свое время также создал памятник Виктору Цою, также установленному в Алма-Ате, сообщает Фергана News. Церемонию открытию скульптуры посетили родители фигуриста, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов и чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин.

Напомним, что Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в Алма-Ате в результате ножевого ранения, которое он получил от грабителей, пытавшихся похитить зеркала его личного автомобиля. Позже преступники были задержаны и приговорены к 18 годам тюремного заключения.