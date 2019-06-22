В "Сокольниках" кабинка аттракциона с детьми упала на землю

В субботу, 22 июня, трое детей пострадали в результате инцидента на аттракционе "Колобок" в столичном парке "Сокольники".

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, произошла поломка аттракциона и кабинка, в которой находились дети, упала на землю.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится осмотр места происшествия и иные следственные действия.

По данным ТАСС, персонал, обслуживающий персонал нарушил технику безопасности при эвакуации детей после того, как во время работы сломался болт оси крепления кабины и произошла автоматическая остановка.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь – маленькие посетители получили ушибы мягких тканей, у одного из них диагностировано сотрясение мозга.