"Спартак" открыл сезон разгромом новичка РПЛ

Московский "Спартак" вышел из отпуска и провел первый матч в новом сезоне. На тренировочной базе стадиона "Открытие Арена" спартаковцы сыграли товарищеский поединок с новичком российской премьер-лиги – "Сочи", и одержали победу с крупным счетом – 7:1.

Подопечные Олега Кононова уже в первом тайме отправили в ворота южан четыре мяча, когда дублем отметился Луис Адриано, а еще по голу забили Солтмурад Бакаев и Александр Ломовицкий.

После перерыва состав красно-белых сменился новыми десятью игроками, которые совместными усилиями смогли поразили ворота сочинцев еще три раза. Забивали Зе Луиш с пенальти, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе. У "Сочи" единственный гол на счету Анатолия Катрича, забившего "с точки".

24 июня "Спартак" отправится на предсезонный сбор в Австрию.