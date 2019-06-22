Потенциал к насилию: Маас предупредил об опасности правых

Решительнее бороться с проявлениями правого терроризма призвал глава МИД Германии Хайко Маас. В 2019 году, через 80 лет после начала Второй мировой войны, политики в Германии снова становятся жертвами правых террористов из-за своих политических убеждений и их приверженности своей стране, констатирует министр в интервью газете Bild.

Особенно трагично, по его словам, то, что все происходящее не является сюрпризом — сигналов было достаточно. Это жестокая серия убийств, совершенных членами неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (НСП) и остававшаяся незамеченной многие годы. Это покушения на обер-бургомистра Кельна Генриетте Рекер и бургомистра города Альтена Андреаса Хольштайна, которые сейчас снова получают угрозы. И, наконец, убийство главы администрации германского округа Кассель Вальтера Любке, застреленного 2 июня на террасе своего дома.

Все это — свидетельства того, на что многие до сих пор закрывают глаза: в Германии есть проблема террора, говорит Маас. В стране, по его словам, более 12 тысяч правых экстремистов, ориентированных на насилие. Из них 450 удается скрываться, хотя их разыскивают на основании ордеров на арест.

Отводить глаза может быть смертельно опасно, говорит политик. По его мнению, пора уже наконец назвать правый терроризм своим именем — слишком часто об атаках правых экстремистов говорилось как о единичных случаях или нападениях безумцев.

65-летний член Христианско-демократического союз Вальтер Любке 2 июня был найден мертвым на собственном участке, он умер в результате выстрела в голову с близкого расстояния. Он был известен своими либеральными взглядами в вопросах миграции, и как-то заявил, что противники иммиграции в Германию вольны покинуть страну.

В субботу, 15 июня, полиция задержала подозреваемого в убийстве Любке — 45-летнего жителя Касселя Штефана Э. Сообщается, что он был связан с правыми радикалами, в том числе с неонацистской террористической группировкой Combat 18.