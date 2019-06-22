Пожарный автомобиль протаранил легковушку в Петрозаводске. Видео

Утром в субботу, 22 июня, на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля экстренной службы.

Судя по кадрам, сделанным камерой наблюдения, пожарный "Урал" по встречной полосе объехал транспортные средства, стоявшие на светофоре, и выехал на перекресток, где врезался в автомобиль "Лада Ларгус".

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

Сотрудникам полиции предстоит оценить степень вины участников аварии.