Валуев перенес две операции на мозге

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал в эфире ТВЦ о борьбе с онкологическим заболеванием.

У экс-чемпиона мира по боксу была обнаружена опухоль головного мозга. Политик перенес уже две операции, однако лечение продолжается до сих пор. Валуев назвал свое заболевание "условно смертельным" и сравнил ситуацию с русской рулеткой. Ведь медики были вынуждены оставить часть опухоли из-за близости важнейших сосудов головного мозга.

Экс-боксер отметил, что ему необходимо ежемесячно проходить поддерживающую терапию.