Кабинка с детьми упала на землю: все московские аттракционы проверят

Объединение административных технических инспекций совместно со службами департамента культуры внепланово проверят все действующие московские аттракционы. Причина – инцидент в парке "Сокольники", когда из-за остановки аттракциона травмы получили трое детей.

Ранее полиция сообщала, что днем 22 июня в результате поломки аттракциона кабинка с находящимися внутри тремя детьми упала на землю. Двое были госпитализированы в травмпункт, один подросток — в детскую больницу. Угрозы для жизни нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Прокуратура ВАО проводит проверку организации, осуществляющей коммерческую деятельность на данном объекте. Есть данные, что речь об ООО "Ларедо" — владельце аттракциона "Колобок" в "Сокольниках", передает "Интерфакс".