Формула-1. Боттас стал лучшим на третьей практике во Франции

В Ле-Кастелле на автодроме "Поль Рикар" продолжаются заезды гонщиков "Формулы-1" в рамках восьмого этапа чемпионата — Гран-при Франции. В субботу состоялась третья практика, лучшее время в которой продемонстрировал финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

Его время составило 1 минута 30,159 секунды. Следом за ним расположился его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, который отстал от коллеги на 0,041 секунды. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari (+0,446).

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят показал 17 результат. Его партнер по команде Александер Албон финишировал с 13 временем. Вечером субботу состоятся квалификационные заезды, по итогам которой пилоты определят места на стартовой решетке. Сама гонка состоится в воскресенье, 23 июня.