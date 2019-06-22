Трампу посоветовали следить за словами

Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что угрозы США могут подтолкнуть Иран к ускоренной разработке ядерного оружия.

По его мнению, антииранская риторика президента США Дональда Трампа, который заявил, что в случае войны с Ираном последний столкнется с "невиданными прежде разрушениями", гораздо жестче, чем то, что он говорил даже в самые напряженные периоды отношений с КНДР. Клинцевич убежден, что это связано с тем, что у Ирана, в отличие от КНДР, нет ядерного оружия.

Комментируя слова Трампа, российский сенатор написал в своем Facebook, что "из сказанного следует, что удары по Ирану будут иметь даже более тяжкие последствия для его народа, чем атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки для Японии".

Клинцевич также выразил опасения в том, что Тегеран может "отбросить свои международные обязательства" и возобновить работу над своей ядерной программой.

Он также допускает, что действия США могут подтолкнуть к созданию ядерного оружия и другие страны.