"Страсти" Саркози: экс-президент Франции написал новую книгу

Бывший президент Франции Николя Саркози написал новую книгу, повествующую о его политической карьере до прихода в Елисейский дворец в 2007 году. Автобиография шестого президента Пятой республики поступит в продажу во Франции 27 июня.

Содержание 350-страничной книги под названием "Страсти" (Passions) до последнего момента держали в секрете, передает ТАСС. Как говорят в окружении самого Саркози, книга получилась "очень личной".

Как пишет французская Le Figaro, книга, выходящая тиражом в 200 тысяч экземпляров, расскажет о первых шагах Саркози в партии "Объединение в поддержку республики" до его избрания президентом Франции. Не исключается, что Саркози может написать и продолжение, посвященное уже его президентству.

Бывший президент, отмечают французские СМИ, написал мемуары в этом году, однако обдумывал эту идею уже долгое время. Его предыдущие работы "Франция на всю жизнь" (La France pour la vie) и "Все для Франции" (Tout pour la France) были изданы во Франции в 2016 году, а еще одна книга "Мое мнение. Франция, Европа и мир в XXI веке" — в 2006-м.

Николя Саркози, сын эмигранта из Венгрии и француженки еврейского происхождения, рос и учился в Париже, при выборе профессии колебался между адвокатурой и журналистикой, но отдал предпочтение патенту адвоката. В студенческие годы он вступил в голлистское движение, в 28 лет стал мэром парижского пригорода Нейи-сюр-Сен, в 34 года — членом парламента, а в 38 лет — министром по вопросам бюджета. Позднее занимал посты главы МВД, министра экономики, финансов и промышленности.

В мае 2007 года Саркози выиграл выборы, став 23-м по счету президентом Франции. Через пять лет он баллотировался на второй срок, но уступил на выборах социалисту Франсуа Олланду. Он также намеревался участвовать в президентских выборах в 2017 году, но уже в первом туре праймериз потерпел поражение и выбыл из президентской гонки.