Из московского храма вор "открыто похитил" икону

Неизвестный преступник украл из московского храма икону. Кража произошла из Князе-Владимирской церкви на Пятницком шоссе, сообщает ТАСС.

Другие подробности инцидента не сообщаются, оценка ущерба пока не проведена. Известно лишь, что икона похищена открыто.

Ранее полиции удалось раскрыть крупную кражу церковного имущества в Подмосковье — девять старинных икон преступники вынесли из храма в Раменском районе. Сейчас все они возвращены обратно в храм.