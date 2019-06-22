Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24"

Сегодня в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24". Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, когда к ним подошли несколько молодых людей.

Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. Вступился за журналистов муж хозяйки турагенства. Она украинка, а он грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали.

Ранее сообщалось о готовности туроператоров России заморозить продажу путевок в Грузию.

Президент России Владимир Путин в пятницу запретил с 8 июля авиаперевозки россиян в Грузию. В настоящий момент в этом стране находятся несколько тысяч туристов из России.

Такое решение президент принял, опасаясь за безопасность граждан России после акции грузинской радикальной оппозиции в четверг, когда грузинскому спецназу пришлось разгонять митинг у здания парламента. Травмы получили 240 человек.