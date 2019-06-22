Под Великим Новгородом подняты останки более трехсот жертв нацистов

Под Великим Новгородом поисковики и следователи Следственного комитета РФ провели эксгумацию останков более чем 300 мирных жителей, расстрелянных во время Великой Отечественной войны. Шесть захоронений были обнаружены весной.

Как сообщил председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов, в общей сложности в них может находиться более 2500 убитых.

По информации пресс-службы регионального управления СКР, на месте работают медико-криминалистические эксперты, которые установили, что расстрелянные люди стали жертвами карательных операций оккупантов в 1942-1943 годах.

Захоронения времен Великой Отечественной войны, в которых находятся останки мирных граждан, весной обнаружили члены новгородской организации "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н. И. Орлова" в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области. В этом помогли обнародованные архивные документы.

После обнаружения захоронений СКР возбудил уголовное дело о геноциде в ходе карательных операций против мирных граждан в 1942-1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей.

В деревне Жестяная Горка до 2021 года планируется открыть мемориальный комплекс в память о погибших в ходе карательных операций в годы войны, пишет ТАСС.