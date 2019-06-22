"Локомотив" предложил 6 млн евро за защитника сборной Норвегии

Московский "Локомотив" планирует укрепить свою линию обороны защитником турецкого "Галатасарая" и сборной Норвегии Мартином Линнесем. Вице-чемпионы России готовы заплатить за норвежца шесть миллионов евро, которые уже были предложены турецкому клубу.

В услугах 27-летнего норвежца заинтересован лично главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Aksam. Российский специалист обратил внимание на Линнеса во время очных матчей "Локомотива" и "Галатасарая" в минувшем сезоне Лиги чемпионов.

В сезоне 2018/19 Линнес принял участие в 33 встречах за стамбульцев, став автором четырех забитых мячей и двух голевых передач. За сборную Норвегии он сыграл 23 матча.