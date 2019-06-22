Беспорядки в Грузии: Польша понимает "негодование" из-за российских делегатов

МИД Польши "находит понятным" возмущение протестующих в Тбилиси по поводу присутствия российских делегатов в парламенте Грузии и председательства Сергея Гаврилова на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Об этом, передает РИА Новости, говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства, в котором упоминаются "война 2008 года, воспоминания о которой еще не угасли для многих жителей", "агрессивная политика России в сторону Грузии" и "сепаратистские регионы Абхазии и Южной Осетии".

Польский МИД подчеркивает, что внимательно следит за ситуацией в Тбилиси. При этом в Варшаве называют недопустимым применение силы по отношению к журналистам и другим членам гражданского общества, напоминая об ответственности властей по обеспечению безопасности граждан, свободы собраний и свободы выражения мнений.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил авиакомпаниям воздушные перевозки россиян в Грузию. Это – вынужденная мера, предпринятая ради безопасности граждан РФ. Она вступает в силу с 8 июля. Туроператорам и туристическим агентам на время действия запрета не рекомендуется продавать путевки в Грузию.

Ранее участники акции протеста в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг, 20 июня, радикалы на некоторое время захватили здание парламента, где находились российские представители, а вечером пытались вновь штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом и оккупантом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными, предположив, что Зурабишвили "просто еще не вошла в курс дела или сознательно искажает ситуацию".