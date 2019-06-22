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22 июня 201916:02

Мозгов и Швед – в расширенном составе сборной России для подготовки к чемпионату мира

Global Look Press

Тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем огласил расширенный список баскетболистов для начала подготовительного периода к предстоящему чемпионату мира. Сбор стартует 22 июля.

Обращает на себя внимание, что в состав национальной команды вызван центровой клуб НБА "Орландо Мэджик" Тимофей Мозгов, не сыгравший ни одного матча в минувшем сезоне, а также Алексей Швед из "Химок", недавно вернувшийся на паркет после травмы.

Полностью список выглядит следующим образом:

защитники Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Виталий Фридзон и Дмитрий Кулагин (оба – "Локомотив-Кубань"), Алексей Швед и Вячеслав Зайцев ("оба – "Химки"), Михаил Кулагин, Александр Хоменко и Иван Ухов (все – ЦСКА) и Евгений Колесников из УНИКСа;

форварды Андрей Воронцевич, Никита Курбанов и Семен Антонов из ЦСКА, Сергей Карасев, Владислав Трушкин и Евгений Валиев из "Зенита", Петр Губанов и Андрей Зубков из "Химок", Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань") и Никита Балашов ("Невежис", Литва);

центровые Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Тимофей Мозгов ("Орландо", НБА), Артем Забелин ("Автодор") и Артем Клименко (УНИКС).

Напомним, что чемпионат мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября. Соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

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