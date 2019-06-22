Маневры "Железный волк" подошли к концу

В Литве в субботу завершились учения "Железный волк — 2019". Как сообщили в военном ведомстве, 4 тысячи солдат и 1 тысяча единиц техники возвращаются в места дислокации после успешного выполнения задач. В маневрах участвовали военнослужащие из 10 стран, пишет ТАСС.

Союзники Литвы по НАТО две недели тренировали боевую слаженность и способность военных из разных стран интегрироваться в единую систему. Учения проходили на востоке и юге Литвы, в том числе и на гражданских территориях.