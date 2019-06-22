Легенда рок-музыки, 75-летний Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце, сообщает The Guardian.

Во время пятничного концерта в Чикаго фронтмэн Rolling Stones казался здоровым и энергичным. Он бегал по сцене, пел и танцевал, хотя врачи после замены сердечного клапана настоятельно рекомендовали отложить тур по Северной Америке на несколько месяцев. Джаггер отметил, что выступает на стадионе Soldier Field уже в восьмой раз и очень доволен этим концертом.

Турне No Filter Tour должен был начаться 20 апреля в Майами. Однако в конце марта медики сообщили музыканту о проблемах в сердечным клапаном и назначили оперативное лечение.

"Я буду усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только смогу", — написал Джаггер в своем микроблоге в Twitter.

И вот он снова на сцене и готов выступать и дальше, хотя даты 17 концертов были перенесены. Музыканты теперь планируют завершить турне в конце августа.