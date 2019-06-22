Беспорядки в Грузии: резиновая пуля целиком вошла в тело продюсера Ruptly

Продюсер видеоагентства Ruptly, раненный на акции протеста в Тбилиси, попал в больницу с кровотечением. Врачи поначалу недооценили его ранение, резиновую пулю, которая целиком вошла в тело, вытащили, и мужчина отправился на работу.

Потом у него резко упало давление, началось кровотечение. Его снова госпитализировали, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ранее сообщалось о нападении на съемочную группу телеканала "Россия 24". Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, когда к ним подошли несколько молодых людей.

Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. Вступился за журналистов муж хозяйки турагенства. В итоге хулиганы сбежали.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Среди пострадавших более 30 сотрудников местных и международных СМИ, передает РИА Новости.