Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси. Он напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров, а в России, по неофициальным данным, живет почти миллион грузин.

"В 2018 году граждане России оставили в Грузии три с половиной миллиарда долларов", — заявил Кадыров, слова которого приводит РИА Новости.

Теперь же, по его мнению, из-за антироссийских радикалов грузинские пляжи, рестораны, отели и кафе опустеют.

Кадыров подчеркнул, что у граждан РФ и Грузии есть "тысячи причин жить в мире и согласии, и ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью".

Глава Чечни считает, что грузинских "политиканов" против России настроили силы, подогреваемые Западом. Он подчеркнул, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заблуждается, думая о том, что РФ заинтересована в дестабилизации обстановки в стране. "Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие", — подчеркнул Кадыров.

В минувший четверг, 20 июня, в Грузии случились беспорядки. В ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Оппозиционеры выразили недовольство этим фактом покинули парламент, а вечером радикалы взяли здание штурмом. Они требовали от российской делегации покинуть страну, а также отправить правительство в отставку. В четверг и пятницу прошли акции протеста, в которых пострадали около 240 человек, а полицейские задержали более 300 человек. Президент Грузии обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". В субботу, 22 июня, тбилисские националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24".

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 21 июня, подписал указ о запрете российским авиакомпаниям с 8 июля доставлять россиян в Грузию. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, при нормализации ситуации в стране запрет на полеты будет отменен.