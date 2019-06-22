Стрелки Каменский и Каримова стали чемпионами Европейских игр

На вторых Европейских играх, которые проходят в Минске, россияне Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали золотые медали в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Это золото стало для нашей сборной уже вторым на соревнованиях.

В финале Каменский и Каримова оказались сильнее соотечественников Владимира Масленникова и Анастасии Галашиной со счетом 16:12. Бронзовые медали взяли чешские стрелки Филип Непейхал и Анета Брабцова.

Ранее первое золото сборной России на Европейских играх завоевали Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина, победившие в стрельбе смешанных пар из пневматического пистолета.