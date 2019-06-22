Новости Спорт

Все видео этой рубрики
22 июня 201916:30

Стрелки Каменский и Каримова стали чемпионами Европейских игр

mybiysk.ru

На вторых Европейских играх, которые проходят в Минске, россияне Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали золотые медали в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Это золото стало для нашей сборной уже вторым на соревнованиях.

В финале Каменский и Каримова оказались сильнее соотечественников Владимира Масленникова и Анастасии Галашиной со счетом 16:12. Бронзовые медали взяли чешские стрелки Филип Непейхал и Анета Брабцова.

Ранее первое золото сборной России на Европейских играх завоевали Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина, победившие в стрельбе смешанных пар из пневматического пистолета.

Сейчас

15:08

Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24"

14:50

Из московского храма вор "открыто похитил" икону

14:43

Российские туроператоры готовы прекратить продажи путевок в Грузию

13:22

В "Сокольниках" кабинка аттракциона с детьми упала на землю

12:41

Стрелки принесли России первое золото Европейских игр

12:30

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

11:14

Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24"

Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24"

1 час назад
CМИ публикуют видео с российским боевым самолетом около испанского авианосца

CМИ публикуют видео с российским боевым самолетом около испанского авианосца

1 час назад
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

3 часа назад
Валуев перенес две операции на мозге

Валуев перенес две операции на мозге

1 час назад
Трампу посоветовали следить за словами

Трампу посоветовали следить за словами

1 час назад
Прямая трансляция IX Форума VESTIFINANCE

Прямая трансляция IX Форума VESTIFINANCE

5 часов назад
Беспорядки в Грузии: Польша понимает "негодование" из-за российских делегатов

Беспорядки в Грузии: Польша понимает "негодование" из-за российских делегатов

41 минута назад
Путин призвал не сажать людей ради "галок" и быть к ним ближе

Путин призвал не сажать людей ради "галок" и быть к ним ближе

5 часов назад
Стрелки принесли России первое золото Европейских игр

Стрелки принесли России первое золото Европейских игр

3 часа назад
Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости

Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости

3 часа назад
В НАТО оценили вероятность войны с Россией

В НАТО оценили вероятность войны с Россией

5 часов назад
Горжанкин уточнил, что с Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной

Горжанкин уточнил, что с Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной

2 часа назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

19.06.2019 18:55
Под Великим Новгородом подняты останки более трехсот жертв нацистов

Под Великим Новгородом подняты останки более трехсот жертв нацистов

59 минут назад
"Страсти" Саркози: экс-президент Франции написал новую книгу

"Страсти" Саркози: экс-президент Франции написал новую книгу

1 час назад
Хабиб Нурмагомедов готовится к войне с Порье

Хабиб Нурмагомедов готовится к войне с Порье

1 час назад
Российские туроператоры готовы прекратить продажи путевок в Грузию

Российские туроператоры готовы прекратить продажи путевок в Грузию

1 час назад
Кабинка с детьми упала на землю: все московские аттракционы проверят

Кабинка с детьми упала на землю: все московские аттракционы проверят

1 час назад
Лимаренко рассказал о традициях и свободе

Лимаренко рассказал о традициях и свободе

1 час назад
Потенциал к насилию: Маас предупредил об опасности правых

Потенциал к насилию: Маас предупредил об опасности правых

2 часа назад
Шахрин счастлив, что он и в 60 на коне

Шахрин счастлив, что он и в 60 на коне

2 часа назад
"Спартак" открыл сезон разгромом новичка РПЛ

"Спартак" открыл сезон разгромом новичка РПЛ

2 часа назад
Погибшего фигуриста Тена увековечили памятником в Алма-Ате

Погибшего фигуриста Тена увековечили памятником в Алма-Ате

2 часа назад
Порошенко заявил, что персональных дел против него нет

Порошенко заявил, что персональных дел против него нет

2 часа назад
Еврокомиссар по миграции призвал создать аналог ФБР

Еврокомиссар по миграции призвал создать аналог ФБР

3 часа назад
Ультразвуковая пилюля-робот значительно упростит гастро- и колоноскопию

Ультразвуковая пилюля-робот значительно упростит гастро- и колоноскопию

3 часа назад
Кравчук послал Зеленского в шахту

Кравчук послал Зеленского в шахту

3 часа назад
Опубликованы кадры с места крушения самолета парашютного центра в США

Опубликованы кадры с места крушения самолета парашютного центра в США

3 часа назад
Пуск "Протона" перенесли, чтобы не лететь "на авось"

Пуск "Протона" перенесли, чтобы не лететь "на авось"

4 часа назад
На Украине вспыхнул электропоезд, перевозивший пассажиров. Видео

На Украине вспыхнул электропоезд, перевозивший пассажиров. Видео

4 часа назад
Соседи вызвали полицию из-за криков Джонсона и его подруги

Соседи вызвали полицию из-за криков Джонсона и его подруги

4 часа назад
Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке

Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке

5 часов назад
Белую медведицу, пугавшую норильчан, доставили в реабилитационный центр

Белую медведицу, пугавшую норильчан, доставили в реабилитационный центр

6 часов назад
Египет открыл Кубок Африки-2019 победой над Зимбабве

Египет открыл Кубок Африки-2019 победой над Зимбабве

6 часов назад
Первые вывезенные из "китовой тюрьмы" косатки и белухи переносят дорогу к месту выпуска нормально

Первые вывезенные из "китовой тюрьмы" косатки и белухи переносят дорогу к месту выпуска нормально

6 часов назад
Международный фестиваль "Зеркало": итоги

Международный фестиваль "Зеркало": итоги

7 часов назад
Стоимость биткоина превысила 10000 долларов

Стоимость биткоина превысила 10000 долларов

8 часов назад
Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени

Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени

8 часов назад
В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

10 часов назад
Журналистка издания Elle обвиняет Дональда Трампа в изнасиловании

Журналистка издания Elle обвиняет Дональда Трампа в изнасиловании

11 часов назад
На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

21 час назад