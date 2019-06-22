Опасные маневры спровоцировали несколько ДТП на МКАД в Москве. Видео

Серия аварий произошла вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на северо-западе Московской кольцевой автомобильной дороги. Очевидец разместил в Сети кадры со своего регистратора, запечатлевшего столкновения.

Судя по кадрам ролика, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением в тот момент, когда он пытался ехать "шашками" между рядов.

Легковушку занесло, и она врезалась в бетонный блок, ограждавший место проведения ремонтных работ.

Водитель кроссовера, двигавшийся в левой полосе, успел затормозить после того, как у него на пути появился разбитый Mercedes, однако легковушка, ехавшая следом за ним, не смогла своевременно сбросить скорость, и протаранила иномарку.

По предварительным данным, никто из участников инцидента серьезно не пострадал.