Европейские игры. Акробаты Старцев и Аксенова выиграли золото в миксте

Россияне Кирилл Старцев и Виктория Аксенова стали первыми в динамических упражнениях по спортивной акробатике среди смешанных пар на II Европейских играх, которые проходят в Минске. Они показали лучший результат дня – 29,060 балла.

Серебряными призерами соревнований стали акробаты из Азербайджана Абдулла Аль-Машайхи и Рухидиль Гурбанлы (28,830). В тройке лучших также оказались белорусские спортсмены Артур Беляков и Ольга Мельник (28,810).

В медальном зачете Европейских игр сборная России занимает первое место, завоевав четыре (3 золота и 1 серебро) медали. Соревнования в Минске завершатся 30 июня.