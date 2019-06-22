В Иране казнен американский шпион

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ. По сообщению судебной организации вооруженных сил Ирана, его казнили через повешение.

Джалял Хаджи Завар работал в Минобороны Ирана на контрактной основе и, по данным властей страны, в 2010-2011 годах сотрудничал с ЦРУ. Его отстранили от службы и предъявили обвинение в шпионаже в пользу США. В ходе расследования в квартире иранского оборонщика нашли шпионское оборудование, передает РИА Новости.