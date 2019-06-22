Нетрезвый марокканец снес женщину-пешехода в Харькове. Видео

В объектив автомобильного регистратора очевидца попал момент наезда на пешехода, произошедший утром в субботу, 22 июня, на пересечении улиц Дарвина и Пушкинской в Харькове.

Водитель автомобиля Volkswagen проехал на запрещающий сигнал светофора и буквально снес женщину, пытавшуюся пересечь проезжую часть по "зебре" на зеленый свет.

После этого легковушка столкнулась с ограждением, и, провезя пешехода на капоте с десяток метров, остановилась.

Пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и серьезными повреждениями ноги.

Как утверждают очевидцы, за рулем легкового автомобиля с литовскими номерными знаками находился гражданин Марокко. От виновника ДТП исходил сильный запах алкоголя.