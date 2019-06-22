МИД РФ объяснил, как Штаты врут о ядерном оружии

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России А.Кожин прокомментировал заявление зампредседателя Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала П.Селвы о необходимости вооружить несколько американских подводных ракетоносцев баллистическими ракетами с ядерными боезарядами пониженной мощности. Якобы, модернизированные подобным образом ракеты "Трайдент-П" помогут нивелировать угрозу нанесения Россией ядерного удара слабой силы по американской территории.

Представитель российского МИД отверг обвинения Селвы в том, что РФ способна начать "ограниченную ядерную войну". Кожин отметил, что военная доктрина России не подразумевает атакующих действий с применением ядерного оружия. Дипломат также сомневается, что ядерную войну можно в принципе "как-то ограничить".

"В США прекрасно знают, что дистанционно определить мощность летящей вражеской боеголовки до момента её подрыва невозможно", — подчеркнул Кожин.

Соответственно, удар по территории России ракетой с "начинкой" любой мощности российская система предупреждения о ракетном нападении расценит как начало атомной войны.

Представитель МИД высказал предположение, что американцы такими заявлениями пытаются оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений.

"В Вашингтоне, похоже, не прочь сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату", — отмечается в комментарии.

В Москве слова генерала Селвы расценивают как подтверждение намерения США выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия.