Владелец "Колобка" извинился за падение детей с аттракциона

Представитель компании-собственника аттракциона в парке "Сокольники", где сегодня утром пострадали дети, извинился перед пострадавшим. Генеральный директор компании "Ларедо" Сергей Кудаков в распространенном заявлении принес "огромные извинения" семьям пострадавших детей. Кудаков заявил, что готов встретиться с родителями и оказать максимальную помощь. Он отметил, что это первый инцидент за 15 лет работы компании. Причины произошедшего будут изучены, в компании примут меры, чтобы подобное не повторилось.

Ранее сообщалось, что утром в субботу из колцеобразных конструкций аттракциона "Колобок" выпали трое детей. Предварительная причина инцидента — резкое торможение из-за неполадок в конструкции. В парке создана рабочая группа для выяснения деталей происшествия. В связи с инцидентом полиция проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Все пострадавшие во время посещения аттракциона были застрахованы и получат выплаты за травмы.

В ближайшее время пройдут проверки на всех аттракционах Москвы.