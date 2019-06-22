Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск

Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.

Лисов с девочками возрастом от 4 до 12 лет были задержаны в варшавском аэропорту. Они пытались улететь в Москву.

Ранее Лисовы жили в Швеции. В 2017 году мать девочек тяжело заболела, отец якобы не мог справиться с ними, поэтому детей отдали в приемную семью – выходцам из Ливана.

В Польше мужчина запросил статус беженца, польский суд постановил, что до решения дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что найдет работу, а девочек отдаст в школу и садик.

Шведский суд потребовал выдачи Лисова на территорию королевства.

Адвокат надеется, что суд встанет на защиту семьи. Однако получив ордер, польская сторона обязана задержать Лисова, передает РИА Новости.