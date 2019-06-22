Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 июня 201917:35

Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск

Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.

Лисов с девочками возрастом от 4 до 12 лет были задержаны в варшавском аэропорту. Они пытались улететь в Москву.

Ранее Лисовы жили в Швеции. В 2017 году мать девочек тяжело заболела, отец якобы не мог справиться с ними, поэтому детей отдали в приемную семью – выходцам из Ливана.

В Польше мужчина запросил статус беженца, польский суд постановил, что до решения дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что найдет работу, а девочек отдаст в школу и садик.

Шведский суд потребовал выдачи Лисова на территорию королевства.

Адвокат надеется, что суд встанет на защиту семьи. Однако получив ордер, польская сторона обязана задержать Лисова, передает РИА Новости.

Сейчас

17:49

Сбиты кресты и памятники: на удмуртском кладбище осквернили 40 могил

17:44

Гроза, град, ветер: в Москве объявлено экстренное предупреждение

17:32

Минтранс сообщил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию

17:04

МИД РФ объяснил, как Штаты врут о ядерном оружии

16:54

В Иране казнен американский шпион

15:08

Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24"

14:50

Из московского храма вор "открыто похитил" икону

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МИД РФ объяснил, как Штаты врут о ядерном оружии

МИД РФ объяснил, как Штаты врут о ядерном оружии

24 минуты назад
Минтранс сообщил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию

Минтранс сообщил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию

8 минут назад
В Иране казнен американский шпион

В Иране казнен американский шпион

53 минуты назад
Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24"

Тбилисские националисты напали на съемочную группу "России 24"

2 часа назад
Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск

Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск

22 минуты назад
Беспорядки в Грузии: резиновая пуля целиком вошла в тело продюсера Ruptly

Беспорядки в Грузии: резиновая пуля целиком вошла в тело продюсера Ruptly

1 час назад
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

4 часа назад
CМИ публикуют видео с российским боевым самолетом около испанского авианосца

CМИ публикуют видео с российским боевым самолетом около испанского авианосца

3 часа назад
Валуев перенес две операции на мозге

Валуев перенес две операции на мозге

3 часа назад
Трампу посоветовали следить за словами

Трампу посоветовали следить за словами

2 часа назад
Прямая трансляция IX Форума VESTIFINANCE

Прямая трансляция IX Форума VESTIFINANCE

6 часов назад
Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости

Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости

4 часа назад
Путин призвал не сажать людей ради "галок" и быть к ним ближе

Путин призвал не сажать людей ради "галок" и быть к ним ближе

6 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

19.06.2019 18:55
Гроза, град, ветер: в Москве объявлено экстренное предупреждение

Гроза, град, ветер: в Москве объявлено экстренное предупреждение

7 минут назад
Владелец "Колобка" извинился за падение детей с аттракциона

Владелец "Колобка" извинился за падение детей с аттракциона

28 минут назад
Сильный пожар на складе в Екатеринбурге сняли на видео

Сильный пожар на складе в Екатеринбурге сняли на видео

36 минут назад
Европейские игры. Акробаты Старцев и Аксенова выиграли золото в миксте

Европейские игры. Акробаты Старцев и Аксенова выиграли золото в миксте

1 час назад
Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце

Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце

1 час назад
Стрелки Каменский и Каримова стали чемпионами Европейских игр

Стрелки Каменский и Каримова стали чемпионами Европейских игр

1 час назад
Опасные маневры спровоцировали несколько ДТП на МКАД в Москве. Видео

Опасные маневры спровоцировали несколько ДТП на МКАД в Москве. Видео

1 час назад
Под Великим Новгородом подняты останки более трехсот жертв нацистов

Под Великим Новгородом подняты останки более трехсот жертв нацистов

2 часа назад
Хабиб Нурмагомедов готовится к войне с Порье

Хабиб Нурмагомедов готовится к войне с Порье

3 часа назад
Лимаренко рассказал о традициях и свободе

Лимаренко рассказал о традициях и свободе

3 часа назад
Потенциал к насилию: Маас предупредил об опасности правых

Потенциал к насилию: Маас предупредил об опасности правых

3 часа назад
Шахрин счастлив, что он и в 60 на коне

Шахрин счастлив, что он и в 60 на коне

3 часа назад
Горжанкин уточнил, что с Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной

Горжанкин уточнил, что с Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной

4 часа назад
"Спартак" открыл сезон разгромом новичка РПЛ

"Спартак" открыл сезон разгромом новичка РПЛ

4 часа назад
Погибшего фигуриста Тена увековечили памятником в Алма-Ате

Погибшего фигуриста Тена увековечили памятником в Алма-Ате

4 часа назад
Порошенко заявил, что персональных дел против него нет

Порошенко заявил, что персональных дел против него нет

4 часа назад
Еврокомиссар по миграции призвал создать аналог ФБР

Еврокомиссар по миграции призвал создать аналог ФБР

4 часа назад
Ультразвуковая пилюля-робот значительно упростит гастро- и колоноскопию

Ультразвуковая пилюля-робот значительно упростит гастро- и колоноскопию

4 часа назад
Кравчук послал Зеленского в шахту

Кравчук послал Зеленского в шахту

5 часов назад
Опубликованы кадры с места крушения самолета парашютного центра в США

Опубликованы кадры с места крушения самолета парашютного центра в США

5 часов назад
Пуск "Протона" перенесли, чтобы не лететь "на авось"

Пуск "Протона" перенесли, чтобы не лететь "на авось"

5 часов назад
На Украине вспыхнул электропоезд, перевозивший пассажиров. Видео

На Украине вспыхнул электропоезд, перевозивший пассажиров. Видео

5 часов назад
В НАТО оценили вероятность войны с Россией

В НАТО оценили вероятность войны с Россией

6 часов назад
Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени

Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени

10 часов назад
На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

На выставку редчайших ретро-автомобилей - как на пожар

22 часа назад