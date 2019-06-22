Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Франции, Квят стал 16-м

В Ле-Кастелле на автодроме "Поль Рикар" завершилась квалификация восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Франции. Победу в ней одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. На своем быстрейшем круге он показал время 1 минута 28,319 секунды​​​.

Второе место занял его напарник по команде финн Вальттери Боттас (+0,286 секунды). Тройку лучших замкнул гонщик из Монако Шарль Леклер на Ferrari (+0,646).

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso расположился на 16-м месте. Его партнер по команде Александер Албон стал 11-м. Главная гонка Гран-при Франции пройдет 23 июня.