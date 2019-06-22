Сильный пожар на складе в Екатеринбурге сняли на видео

В субботу, 22 июня, на складе в Екатеринбурге произошел сильный пожар, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службы МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 2200 квадратных метров. В борьбе с огнем участвует более полусотни пожарных, задействовано около 20 единиц специальной техники, в том числе – пожарный поезд.

Известно, что первым загорелось производственное помещение, после чего огонь перекинулся на находящийся неподалеку склад с лакокрасочными материалами.

Сильный дым, поднимающийся от места пожара, заметно из других районов города.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.