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22 июня 201917:21

Сильный пожар на складе в Екатеринбурге сняли на видео

ВКонтакте/Назым Жампеисова

В субботу, 22 июня, на складе в Екатеринбурге произошел сильный пожар, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службы МЧС.

 

По данным ведомства, площадь возгорания составила 2200 квадратных метров. В борьбе с огнем участвует более полусотни пожарных, задействовано около 20 единиц специальной техники, в том числе – пожарный поезд.

 

Известно, что первым загорелось производственное помещение, после чего огонь перекинулся на находящийся неподалеку склад с лакокрасочными материалами.

 

Сильный дым, поднимающийся от места пожара, заметно из других районов города.

 

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

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