Минтранс сообщил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию

Министерство транспорта РФ сообщило, что с 8 июля будет приостановлены полеты самолетов грузинских авиакомпаний в Россию.

Ведомство пояснило, что причина приостановки полетов заключается в необходимости обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности. Кроме того, имеется просроченная задолженность "за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", отмечается в сообщении Минтранса.

Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 21 июня, подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять рейсы из России в Грузию. Такое решение было принято после событий 20 июня в Тбилиси. Российские компании "Аэрофлот", "Победа" и Red Wings уже сообщили о том, что прекратили продажи билетов с вылетом после 8 июля. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию.

Из России в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении РФ рейсы выполняют грузинские авиакомпании "Джорджиан Эйрвейс" и "Майвэй Эйрлайнз", пишет ТАСС.