После разговора с президентом девочка решила поступать в Пансион Минобороны

Тринадцатилетняя Дарья Рогозина из Иванова, задавшая на "Прямой линии с Владимиром Путиным" вопрос о приеме девушек в Нахимовское училище, будет поступать в филиал Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге. Это решение она приняла после экскурсии в Пансион воспитанниц Минобороны в Москве.



После вопроса президенту российское Министерство обороны пригласило всю семью Дарьи на экскурсию в Москву, рассказали в военном ведомстве. Директор Пансиона Лариса Максимова и воспитанницы показали девочке расположение, где они живут, учебные классы и аудитории, спортзал, бассейн и библиотеку, рассказали о традициях и укладе жизни учебного заведения.

"Родители и сама Даша воспитанниц, оснащенность учебных классов самым современным оборудованием и возможность получать дополнительное образование", — рассказали в Минобороны.

В пансионе работают более 50 творческих студий, школ и секций по различным направлениям — например, хореографическому, вокальному, музыкальному, спортивному, театральному и многим другим.

Сообщается, что Даша Рогозина и ее родители "с восторгом оценили" условия жизни в Пансионе, учебные классы и возможность дополнительного образования. По итогам экскурсии Рогозины решили подать документы для поступления Даши в филиал Пансиона в северной столице, передает ТАСС. Ей предстоят нелегкие экзамены и психологический отбор для поступления, но она верит, что ее мечта получить военное образование осуществится в самое ближайшее время.

Пансион воспитанниц Минобороны РФ был создан в 2008 году как социальный проект для военнослужащих Вооруженных сил. Воспитанницы обучаются и живут в нем в течение учебного года с пятого по 11 класс. Филиал Пансиона в Санкт-Петербурге откроется 1 сентября этого года, в первый год для обучения планируется отобрать 240 девочек в 5, 6 и 7 классы.

Между тем Владимир Путин в ходе "Прямой линии" рассказал, что решение о возможности приема девушек в Нахимовское училище в Санкт-Петербурге уже готовится.