Гроза, град, ветер: в Москве объявлено экстренное предупреждение

Вечером в субботу в Москву придет гроза, сообщили в МЧС. Возможен град, пишет РИА Новости. Холодный фронт, идущий через московский регион, принесет облачность и сильный ветер до 18 метров в секунду.

Синоптики объявили "оранжевый" уровень опасности до 03.00 23 июня. В Шатурском и Павлово-Посадском районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность.