Сбиты кресты и памятники: на удмуртском кладбище осквернили 40 могил

Удмуртские вандалы разгромили кладбище в селе Красногорское, расположенном в 100 километрах от столицы республики Ижевска. По предварительным данным, пострадали около 40 могил. На них сбиты кресты, повалены памятники. Полиция проводит проверку, сообщает "Интерфакс". По словам следователей, среди пострадавших могил нет воинских захоронений и действия вандалов не связаны с сегодняшним Днем памяти и скорби.

Вандалы периодически глумятся над могилами на кладбищах. Пользуясь немноголюдностью этих территорий, хулиганы разбивают памятники, поджигают венки, валят кресты. Нередко задержанные вандалы оказываются детьми или подростками.