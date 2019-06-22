Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видео

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие массовую драку, произошедшую, как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, у военкомата на улице Низаметдинова в Набережных Челнах около пяти часов утра 20 июня.

Стражи порядка, прибывшие на место потасовки, пресекли противоправные действия и доставили участников инцидента в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Известно, что в результате противостояние пострадали несколько человек, двое из них обратились за медицинской помощью.

По факту произошедшего уже начата проверка.

Изначально сообщалось, что в драке участвовали призывники, однако местные СМИ, со ссылкой на представителя Военного комиссариата утверждают, что среди участников конфликта не было лиц, призывающихся на военную службу.

По одной из версий, драку могли затеять люди, приведшие проводить своих друзей и родственников в армию.